Bolu'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu kişi ormanda ölü bulundu

Bolu'nun Seben ilçesinde kayıp olarak aranan yabancı uyruklu bir kişi ormanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi, Seben ilçesine bağlı Avadan Yaylası mevkiinde dün kayboldu. Niyazi'nin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ormanlık alan içerisinde saatlerce arama yaptı. Vatandaşlar aramalarında bir sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dron ve köpek destekli saatlerce süren aramalarda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Niyazi'nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU