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Bolu'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mustafa Aslan'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına Çankırı AFAD ekipleri dron ile destek veriyor. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına Çankırı AFAD ekipleri dron ile destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Demircisopran köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Aslan'dan 5 Aralık öğle saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ekipleri ve akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Dron desteği sağlamak amacıyla bölgeye giden Çankırı AFAD ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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