Bolu'da Kavşak Kazasında 4 Kişi Yaralandı

Bolu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu biri hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur D. S. idaresindeki 46 AIE 759 plakalı otomobil, Yolçatı Köyü istikametine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 14 KP 419 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan hamile Merve Y., Nuriye T., Ahmet Y.ve diğer sürücü Gülnur D. S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen Merve Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik levhaları ve bordür taşları da zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU