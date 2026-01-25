Haberler

Bolu'da jandarma ekipleri turizm bölgesinde denetimlerini sürdürüyor

Bolu'da jandarma ekipleri turizm bölgesinde denetimlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Kartalkaya bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Jandarma, hem trafik güvenliğine hem de genel asayişe yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma asayiş ekipleri Kartalkaya bölgesinde, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi ve bölgede asayişin sağlanması kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli personel tarafından gerçekleştirilen denetimler, bölgedeki yaylalar ile ana ve ara yol güzergahlarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, yapılan kontrollerde hem trafik güvenliğine hem de genel asayişe yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor.

Jandarmadan emniyet kemeri uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığı bölgedeki denetimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, emniyet kemeri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet kemeri takmak kaza anında can kaybını ve yaralanma riskini en aza indiren güvenlik tedbirlerinden biridir. Trafik kurallarına uymak; sizi, sevdiklerinizi ve diğer yol kullanıcılarını korur." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
