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D-100'de kamyon ile otomobil çarpıştı

D-100'de kamyon ile otomobil çarpıştı
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D-100 kara yolunun Bolu geçişinde aynı yönde ilerleyen kamyon ve otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde aynı yönde ilerleyen kamyonla otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolunun Aşağısoku Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 14 AAZ 038 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 41 EY 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin araçları yol kenarına kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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