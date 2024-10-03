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Bolu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Bolu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
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Bolu D-100 karayolunda meydana gelen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı, kazada iki kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da D-100 karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 43 PA 246 plakalı kamyonet ile İstanbul istikametine seyreden F.A. idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.A. ve M.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı F.A. ve M.E. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Otomobil Kaza bolu

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