Bolu'da Kamyon KGYS Direğine Çarptı, Sürücü Kurtarıldı

Bolu'da Kamyon KGYS Direğine Çarptı, Sürücü Kurtarıldı
Bolu'nun Göynük ilçesinde damperi açık kalan bir kamyon, trafik kamerası direğine çarptı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken damperi açık kalan kamyon, yol üzerindeki KGYS direğine çarptı. Askıda kalan kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Göynük ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Endife Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri K. idaresindeki 06 NAS 59 plakalı kamyon, seyir halindeyken damperin açık olduğunu fark etmedi. Açık kalan damper, cadde üzerindeki trafik kameralarının bulunduğu KGYS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı havaya kalktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Nuri Koçyiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
