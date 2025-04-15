Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarında 8 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-11 Nisan tarihlerinde ruhsatsız silahlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 68 av tüfeği fişeği, kama bıçak ve cep telefonu ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (S.K.M.) suçunu işledikleri tespit edilen M.A. ve O.S. isimli şüpheliler, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BOLU