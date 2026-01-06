Bolu'da kaçak avcılığa geçit yok
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ormanlık alanlarda kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zorlu kış şartlarına rağmen gerçekleştirilen kontrollerde, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa