Haberler

Bolu'da kaçak avcılığa geçit yok

Bolu'da kaçak avcılığa geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri ile birlikte ormanlık alanlarda kaçak avcılık denetimlerini sürdürüyor. Zorlu kış koşullarına rağmen doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliği için çalışmalar devam ediyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar personelleri ile kolluk kuvvetleri, yaban hayatının korunması amacıyla kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle ormanlık alanlarda kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zorlu kış şartlarına rağmen gerçekleştirilen kontrollerde, doğal yaşamın korunması ve yaban hayvanlarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj