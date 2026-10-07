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Bolu'da jandarma operasyonunda 288 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bolu'da jandarma operasyonunda 288 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bolu'da jandarmanın Ulumescit köyü ormanlık alanındaki operasyonunda 3 noktada yasa dışı kenevir ekimi tespit edildi, 3 şüpheli yakalandı. 288 kök kenevir, esrar, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bolu'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda, ormanlık alanda 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 288 kök kenevir, esrar, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda yapılan çalışmalarda, 3 farklı noktada yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, ormanlık alandaki ekim alanları ile şüphelilerin ikamet ve araçlarında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda arama yapıldı.

Aramalarda 288 kök kenevir bitkisi, 13,2 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 7,65 milimetre fişek, 19 adet av tüfeği fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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