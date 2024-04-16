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Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde Yangın Çıktı

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Bolu'da İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meraklı vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

Yangın, araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yangın söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meraklı vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

Evde bulunanların tahliye edildiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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