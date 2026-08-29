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Bolu'da CD dükkanına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Bolu'da CD dükkanına silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı
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Bolu’da gece saatlerinde bir CD dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu'da gece saatlerinde bir CD dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün gece saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.'ye ait bir CD dükkanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Peş peşe duyulan silah seslerinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından çevre güvenliği sağlanırken, öğle saatlerinde olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, kurşunların hedefi olan dükkanda ve sokak üzerinde detaylı delil çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinden kaçamadı

Silahlı saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için gece saatlerinden itibaren geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olayın failinin M.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan takip neticesinde şüpheli M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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