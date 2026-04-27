Bolu'da inşaat deposunda yangın

Bolu'da inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karaköy mevkiinde bir şirkete ait inşaat deposunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hem deponun dışından hem de iç kısmından müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Depoda soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı