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Bolu'da ikiz villanın bahçesindeki odunluk yangını villaya sıçramadan söndürüldü

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Bolu'da ikiz villanın bahçesindeki odunluk yangını villaya sıçramadan söndürüldü
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Bolu'da 2 katlı ikiz villanın bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle villaya sıçramadan kontrol altına alındı. Dağkent Mahallesi 45. Ada Sokak'ta çıkan yangında odunlukta hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Dağkent Mahallesi 45. Ada Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, villaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunlukta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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