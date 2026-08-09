Bolu'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Bolu D-100 Karayolu Çivril mevkiinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler C.D. ve F.B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da D-100 Karayolu'nda iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, D-100 karayolunun Çivril mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden C.D. yönetimindeki 54 AHB 382 plakalı motosiklet ile F.B. idaresindeki 14 DK 654 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden düşerek yola savrulan C.D. ve F.B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.