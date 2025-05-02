Bolu'da İki Grup Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Bolu'da İki Grup Arasında Tekmeli Yumruklu Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı
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Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi ve polis ile bekçilerin müdahalesiyle sona erdi.

Bolu'da iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi: 3 yaralı, 5 gözaltı

BOLU - Bolu'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya ilk olarak mahalle bekçileri müdahale etti. Polis ve bekçilerin müdahalesiyle taraflar güçlükle yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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