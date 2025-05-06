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Bolu'da İki Aracın Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı

Bolu'da İki Aracın Çarpıştığı Kazada Bir Kişi Yaralandı
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Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı ve sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da iki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç takla atarak tepetaklak oldu. Kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 16 AYT 402 plakalı Kia marka araç, Leylak Sokak'tan D-100 kara yoluna çıkmak isteyen Ahmet Ufuk C. yönetimindeki 34 DIP 545 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Fiat marka otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kazada araç sürücüsü Ahmet Ufuk C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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