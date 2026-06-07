Haberler

Bolu'da D-100 kara yolunda kaza: 3 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu D-100 kara yolunda yan yoldan çıkan hafriyat tırının dorsesine çarpan lüks pikap hurdaya döndü. Kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Bolu'da D-100 kara yolunda yan yoldan çıkan hafriyat tırının dorsesine çarpan lüks pikap hurdaya döndü. Meydana gelen kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Yenicepınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı lüks pikap, yan yoldan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 GF 008 plakalı hafriyat tırının dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesini iten ve kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje savrulan pikabın lastiği koptu. Araç adeta hurda yığınına dönerken, kazada 3 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle lüks pikap içerisinde sıkışan sürücü Sedat Ç., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı

Gümrük ekiplerinin dikkati yakalattı: Bebek bezinden servet fışkırdı
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten saldırı sonrası Trump'tan ilk sözler
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çalıyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi