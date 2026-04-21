Bolu'da suça geçit yok: Haftalık bilanço açıklandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 22 şüpheli yakalanırken, 1 kişi tutuklandı. Kaçakçılık faaliyetlerine karşı yapılan baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada kent genelinde üst üste operasyonlar gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 13-19 Nisan tarihlerinde geniş çaplı denetim ve operasyonlar yürüttü.

Uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 18 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 64,88 gram metamfetamin, 50,06 gram sentetik kannabinoid, 4,06 gram esrar ecza, 1,86 gram skunk, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik 4 ayrı adrese yapılan baskınlarda ise 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu adreslerdeki aramalarda 100 adet dolu makaron, 850 paket sigara, bin 365 adet emtia, 6 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Aranan 31 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarda, bir hafta içinde meydana gelen 269 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 119 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş yakalama kararı bulunan 31 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Bu kişilerden 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

3 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
