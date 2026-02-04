Bolu'da 124 şüpheli yakalandı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 124 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ocak-1 Şubat'ta kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla çalışma yürüttü. Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 58, mal varlığına karşı 20, topluma karşı 9, millete ve devlete karşı 1 ile takibi gereken 188 olmak üzere toplam 266 olaya müdahale etti. Bu olaylara karıştığı belirlenen 94 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 124 şüpheliden 15'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BOLU