Bolu'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bolu'da 22-28 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Operasyonlarda yakalanan 21 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
