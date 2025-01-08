Bolu'da Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Bolu'da gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Taraklı-Göynük kara yolunun Kumcuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 54 LG 766 plakalı otomobil, Taraklı'dan Göynük'e seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç sürücüsüne ambulansta kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Kazada hasar alan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU