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Bolu’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Bolu’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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