İki grubun kavgasını bekçiler biber gazıyla ayırdı
Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olay yerine gelen bekçiler, biber gazı kullanarak müdahale etti.

Bolu'da gece yarısı iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgayı gören bekçiler, olaya biber gazıyla müdahale etti.

Olay, gece saatlerinde, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya mahalle bekçileri biber gazıyla müdahale etti. Gazın etkisiyle taraflar birbirinden ayrılırken, bir bekçinin de gazdan etkilendiği görüldü. O anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. - BOLU

