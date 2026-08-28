Bolu'da CD Dükkanına Silahlı Saldırı

Bolu'da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir CD dükkanı kurşunlandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D.'ye ait olan bir CD dükkanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çevre güvenliğini sağlarken, öğle saatlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri de kurşunların hedefi olan dükkanda ve sokak üzerinde detaylı delil araması yaptı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şüpheli veya şüphelileri tespit edip yakalamak için gece saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı