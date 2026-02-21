Haberler

Bolu'da gece saatlerinde yüksek sese geçit yok

Bolu'da gece saatlerinde yüksek sese geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da artan yüksek ses ihbarları üzerine, trafik polisleri gece saatlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Abartılı egzoz kullanan ve müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine gece saatlerinde harekete geçen trafik polisleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, abartılı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da son günlerde gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yüksek ses ihbarları çoğalması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde vatandaşların ihbarda bulunduğu noktalarda şok uygulama yaptı. Kılıçarslan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği denetimde araç içerisinde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama kapsamında yüksek ses müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren, abartılı egzoz bulunan, aykırı ışık sistemi bulunan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı