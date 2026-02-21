Bolu'da gece saatlerinde yüksek sese geçit yok

Bolu'da, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine gece saatlerinde harekete geçen trafik polisleri geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, abartılı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu'da son günlerde gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yüksek ses ihbarları çoğalması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde vatandaşların ihbarda bulunduğu noktalarda şok uygulama yaptı. Kılıçarslan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği denetimde araç içerisinde bulunan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulama kapsamında yüksek ses müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren, abartılı egzoz bulunan, aykırı ışık sistemi bulunan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı