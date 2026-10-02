Bolu'da Eylül operasyonlarında 929 şüpheli gözaltına alındı, 50'si tutuklandı

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Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 929 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında narkotik, asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Denetim ve operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde belirlenen 28 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 611 gram metamfetamin, 32 bin 852 adet sentetik ecza, 1 adet captagon, 19 gram kokain, 843 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 3 adet psikotrop hap, 1 gram skunk, 0,01 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş çalışmalarında 732 şüpheli yakalandı

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmalarında bin 232 olaya müdahale edildi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 732 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 121 kişi, düzenlenen uygulamalarda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 26 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 bin 250 paket sigara, 25 bin 347 adet elektronik sigara kiti, 9 cep telefonu, 10 bin dolu makaron, bin 402 adet emtia ve 231 adet silah ekipmanı ele geçirildi.

30 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı