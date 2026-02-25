Haberler

Oğlunun acısına yüreği dayanmadı: Mezar başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bolu'da 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un ölümünün ardından annesi, oğlunun mezarını ziyaret ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Olay, acılı aile için bir başka trajedi haline dönüştü.

Bolu'da geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun mezar ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bolu'da 14 Şubat'ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü olarak bulundu. Efe Kerem'in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu'daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi.

Ankara'da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk'tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
