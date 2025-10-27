Haberler

Bolu'da Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Zanlı Sosyal Medyada İtiraf Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Engin B., tartıştığı eşi Hilal B.'yi tüfekle öldürdü. Olay sonrası zanlı, sosyal medya üzerinden cinayeti itiraf eden bir paylaşımda bulundu. Çiftin üç çocuğu devlet korumasına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Taşkesti Beldesi Karamurat köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sosyal medyadan cinayeti itiraf etti

Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
