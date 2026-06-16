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Arızalı ATV'yi tamir eden adama çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Arızalı ATV'yi tamir eden adama çarpıp kaçan sürücü yakalandı
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Bolu-Mudurnu kara yolunda emniyet şeridinde arızalanan ATV'sini tamir etmeye çalışan F.Ö., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaçan 73 yaşındaki sürücü M.B., polisin kamera ve araç parçaları incelemesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Bolu'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi tamir etmeye çalışan adam, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan yaşlı sürücü ise polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arızalanan bir ATV'ye yardım etmek isteyen F.Ö. (46), aracı emniyet şeridine çekerek tamir etmeye başladı. Bu esnada seyir halinde olan bir otomobil, emniyet şeridindeki F.Ö.'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan talihsiz adam kanlar içerisinde yerde kalırken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve yoğun bakıma sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan sürücüyü araç parçaları ve kameralar ele verdi

Kazanın ardından kayıplara karışan sürücüyü yakalamak için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ve olay yerinde kalan araç parçalarından yola çıkan polis ekipleri, kazaya karışan aracın plakasını ve sürücüsünün M.B. (73) olduğunu tespit etti. Şüpheli sürücü, Bolu'da düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.B.'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu bildirildi.

Meydana gelen kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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