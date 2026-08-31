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Bolu'da Ters Dönen Otomobil Alev Aldı, Sürücü Yaralı Kurtuldu

Bolu'da Ters Dönen Otomobil Alev Aldı, Sürücü Yaralı Kurtuldu
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Bolu’da devrilen otomobilde çıkan yangında araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü yaralandı.

Bolu'da devrilen otomobilde çıkan yangında araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralandı.

Kaza, Ömerler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. yönetimindeki 14 ACH 880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kaza sonrası otomobilden duman yükseldiğini fark eden sürücü H.Y., araçtan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.Y., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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