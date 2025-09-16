Haberler

Bolu'da D-100'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da D-100'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İ.Y. idaresindeki 07 KH 554 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 33 AJP 662 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü İ.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Ağaca asılı bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.