Bolu'da D-100'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İ.Y. idaresindeki 07 KH 554 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen 33 AJP 662 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü İ.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU