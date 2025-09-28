Haberler

Bolu'da Çorbacıda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bolu'da Çorbacıda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Bolu'da gece saatlerinde bir çorbacıda meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye sevk edildi, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bolu'da gece saatlerinde çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek iş yerinin önüne taştı. Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavga sırasında gruptakilerden biri, yanında bulunan bıçakla karşı gruptan iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BOLU

