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Bolu'da Çocuğu Ezen Kadına 20 Yıl Hapis Talebi

Bolu'da Çocuğu Ezen Kadına 20 Yıl Hapis Talebi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, oğluyla tartışan bir kadının bisikletle giden 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdiği iddia ediliyor. Kadın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olay sonrasında kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan çocuğu otomobiliyle ezen kadın hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tepkilerin ardından ev hapsi cezası tutukluğa çevrildi

Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi. Evinden alınan G.M.U., cezaevine gönderildi.

Savcılıkta verdiği ifadede ise olayı bilerek yapmadığını ifade eden G.M.U., "Yolda E.Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" dedi.

İddianame hazırlandı

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Ev hapsi 3-sayfa Güncel Gerede Hukuk bolu Suç

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