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Bolu'da çıkan orman yangınına erken müdahale sayesinde facianın önüne geçildi

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen orman yangınına hızlı müdahale edilerek facianın önüne geçildi. Yangın sonucunda ağaçlar zarar gördü.

Bolu'da çıkan orman yangınına erken müdahale sayesinde facianın önüne geçildi.

Yangın, Dörtdivan ilçesi Adaköy Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanın Karasivri bölgesinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından ormanlık alanda çıkan yangına kısa süre içerisinde müdahale edildi. Kontrol altına alınan orman yangınında, ağaçlar zarar gördü. Yanan alanlarda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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