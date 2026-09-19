Bolu'da çarpışan iki otomobil Abant Kavşağı'nda hurdaya döndü, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bolu'da D-100 kara yolu Abant Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 FM 7950 plakalı otomobil ile otoyol bağlantısından çıkarak D-100 kara yoluna katılım sağlayan 34 RA 9135 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilin de ağır hasar aldığı kazada, sürücüler ve araçlardaki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı