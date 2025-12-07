Çamura saplanan oto kurtarıcıyı pikap kurtardı

Bolu'da çamura saplanan oto kurtarma aracı, pikap aracıyla çamurdan kurtarıldı.

Gölköy Barajı Göleti bölgesinde oto kurtarma aracı, manevra yaptığı sırada çamura saplandı. Aracı kendi başına çıkaramayan sürücü, yardım talep etti. O anda Gölköy çevresinde pikap aracıyla seyahat eden bir sürücü, özel ekipmanıyla bölgeye gelerek oto kurtarma aracını bulunduğu yerden çekip çıkardı. O bölgede bulunan bir vatandaş ise kurtarma anını cep telefonuyla kaydetti. - BOLU