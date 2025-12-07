Haberler

Çamura saplanan oto kurtarıcıyı pikap kurtardı

Güncelleme:
Bolu'da Gölköy Barajı Göleti bölgesinde çamura saplanan oto kurtarma aracı, başka bir sürücünün yardım ederek pikapla kurtarılmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bolu'da çamura saplanan oto kurtarma aracı, pikap aracıyla çamurdan kurtarıldı.

Gölköy Barajı Göleti bölgesinde oto kurtarma aracı, manevra yaptığı sırada çamura saplandı. Aracı kendi başına çıkaramayan sürücü, yardım talep etti. O anda Gölköy çevresinde pikap aracıyla seyahat eden bir sürücü, özel ekipmanıyla bölgeye gelerek oto kurtarma aracını bulunduğu yerden çekip çıkardı. O bölgede bulunan bir vatandaş ise kurtarma anını cep telefonuyla kaydetti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
