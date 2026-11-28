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Bolu'da Yedigöller'den dönüşte çamura saplanan minibüsün sürücüsü gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşananları anlatan sürücü, "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" dedi.

Bolu'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

Nazi Ege, "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

Navigasyon kullanmadığını ifade eden Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini belirterek, aracın çamura saplanmasıyla ilgili, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

Arama çalışmaları sırasında çocuklarla araçta birlikte olduklarını aktaran Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı