Bolu'da çakmak gazı çeken 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da gece saatlerinde çakmak gazı çektiği öne sürülen 5 arkadaşın bulunduğu araçta, 16 yaşındaki M.M. gazdan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, gece saat saatlerinde Yaka köyü mevkii Çele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köy yolu üzerinde bulunan bir araç içerisinde 5 arkadaş çakmak gaz tüpü ile gaz soludu. 16 yaşındaki M.M. gazdan etkilenerek fenalaştı. Arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali