Bolu'da Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığına Tutuklama

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi'nde 2, Çıkınlar Mahallesi'nde 1 ve Beşkavaklar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı adresten 2 bisiklet ve 2 motosiklet çalındı. Olayların ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarının kar maskesi takan S.Ö. ve M.A.Ç. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kısa sürede izlerine ulaşan ekipler, şüphelilerden S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 2 bisiklet ve 2 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, firari durumdaki M.A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
