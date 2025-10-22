Bolu'da Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığına Tutuklama

Bolu'da 4 farklı mahallede gerçekleşen bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı. Gözaltına alınan S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli M.A.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi'nde 2, Çıkınlar Mahallesi'nde 1 ve Beşkavaklar Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı adresten 2 bisiklet ve 2 motosiklet çalındı. Olayların ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarının kar maskesi takan S.Ö. ve M.A.Ç. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kısa sürede izlerine ulaşan ekipler, şüphelilerden S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 2 bisiklet ve 2 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, firari durumdaki M.A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BOLU