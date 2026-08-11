Haberler

Bolu'da Bir Haftada 30 Bin 300 Araç Denetlendi

Bolu'da Bir Haftada 30 Bin 300 Araç Denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, 3-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri bin 575 trafik uygulamasında 30 bin 300 aracı kontrol etti. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden bin 365 sürücüye idari para cezası uygulanırken, ekiplerin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı bin 575 trafik uygulamasında 30 bin 300 araç denetlenirken, bin 365 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 3-9 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında bin 575 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 30 bin 300 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlallerinde bulunduğu tespit edilen bin 365 sürücüye idari para cezası kesildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire

Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi

Çocuk deyip geçmeyin: Koca uçağı yolundan çevirdi
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!