Bolu'da Bir Haftada 30 Bin 300 Araç Denetlendi

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı bin 575 trafik uygulamasında 30 bin 300 araç denetlenirken, bin 365 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 3-9 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında bin 575 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 30 bin 300 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlallerinde bulunduğu tespit edilen bin 365 sürücüye idari para cezası kesildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı