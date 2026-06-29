Bolu'da bir haftada 32 bin araç denetlendi, bin 756 sürücüye ceza kesildi

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 32 bin 64 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 756 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son bir haftalık süreçte il merkezi ve ilçelerde toplam bin 640 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından ana arterler, bağlantı yolları ve şehir içi güzergahlarda yapılan denetimlerde 32 bin 64 araç durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgeleri, araç evrakları, emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ile diğer trafik kurallarına yönelik kontroller yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza

Yapılan incelemelerde trafik kurallarını ihlal ettiği, evraklarında eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlalleri yaptığı tespit edilen bin 756 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı