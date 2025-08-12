Bolu'da Biçerdöver Kıvılcımları Yangın Çıkardı

Bolu'da, biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının sebebi olarak belirlenen kıvılcımlar nedeniyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da dün öğle saatlerinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle arazide başlayan ardından ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle dün saat 12.26 sıralarında arazide yangın başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. Ateş savaşçılarının yoğun çabası sonucunda alevler tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kolluk kuvvetlerinin yaptığı incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
