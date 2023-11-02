Bolu'da Beyaz Eşya Tamircisinin Değerli Parçalarını Çalan Şüpheli Yakalandı

Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı

BOLU - Bolu'da bir eve pencereden girerek beyaz eşya tamircisinin değerli parçalarını çalan 23 yaşındaki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde evinde beyaz eşya tamiratı yapan vatandaşın evine 23 yaşındaki O.Y. hırsızlık yapmak için pencereden girdi. Eve pencereden giren 23 yaşındaki genç, ev içerisinde bulunan tamirat için kullanılan değerli parçaları çaldı. Evden tamir parçalarının çalındığını fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Sümer Mahallesi'ne yakın olan Borazanlar Mahallesi'nde 23 yaşındaki O.Y. ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.