Bolu'da Beyaz Eşya Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
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Bolu'da bir emekli işçinin evine giren 2 şüpheli, çamaşır ve bulaşık makineleriyle buzdolaplarına ait parçaları çaldı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Bolu'da, beyaz eşya parçaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sümer Mahallesi'nde beyaz eşya tamiratı yapan emekli işçinin evine, dün gece saatlerinde pencereden giren 2 şüpheli, çamaşır ve bulaşık makineleriyle buzdolaplarına ait parçaları çaldı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli O.Y. (23) ile yanında bulunan 18 yaşından küçük bir zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.