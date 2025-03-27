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Bolu'da Bayram Takvimi: Kamyon ve Tankerlere Geçiş Yasağı

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Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı boyunca Anadolu Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bayram sırasında sürücü güvenliğini artırmak amacıyla alınan tedbirler arasında bozulabilir gıdaların taşınmasına istisna getirildi.

Bolu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için yarından pazar gününe kadar Anadolu Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.

Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlemek amacıyla birçok tedbir aldı. Bolu Valiliği, yarın saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'a kadar Ankara ili istikametine Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul-Bolu il sınırından Ankara il sınırına kadar, D-100 karayolu İstanbul-Bolu il sınırından Gerede ilçesine kadar, D-750 karayolu Gerede ilçesinden Ankara iline kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

"Bozulabilir gıdalara istisnai şekilde izin verilecek"

Yapılan açıklamada, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze-meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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