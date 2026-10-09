Bolu'da başka plakalı oto kurtarıcı sürücüsüne 186 bin lira ceza verildi

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Bolu'da oto kurtarıcı aracına başka bir araca ait plaka taktığı belirlenen sürücüye polis ekiplerince 186 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, araç da 1 ay trafikten men edildi.

Olay, D-100 kara yolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Adliyesi önünde polis ekipleri tarafından durdurulan Ü.T. idaresindeki oto kurtarıcı araçta yapılan kontrollerde, araca başka bir araca ait plaka takıldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Sanayi Kavşağı'nda sürücü Ü.T.'ye 186 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, oto kurtarıcı araç 1 ay trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı