Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
CHP lideri Özel: Türkiye'nin siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik

Özel'in toplantıya damga vuran fotoğrafa yorumu ilginç oldu
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Bolu'da Baraka Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bolu'da Baraka Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Sümer Mahallesi'nde bitişik iki barakanın alev alev yanması sonucu bölgede paniğe neden oldu. Yangın, kimsenin yaşamadığı bir barakada başladı ve kısa sürede yanındaki barakaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Bolu'da bitişik halde bulunan 2 baraka alev alev yandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı bir barakada yangın çıktı. Alevler bir anda barakayı sardı. Bitişiğinde bulunan eşyaların depolandığı bir başka barakaya yangın sıçradı. Yangının çıktığı barakaya yakın apartmanda bulunanlar korkuyla kendilerini dışarıya attılar. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
img

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
img

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş, Trabzonspor'un Beşiktaş'a attığı gole sevinmedi

Herkes Şenol Güneş'in golden sonraki bu tepkisini konuşuyor
Canlı anlatım! Dev maçta ikinci gol geldi

Dev maçta bir gol daha
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.