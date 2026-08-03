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Bolu'da Asker Uğurlaması Trafiği Kilitledi

Bolu'da Asker Uğurlaması Trafiği Kilitledi
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Bolu'da asker uğurlaması yapan grup, tek şeritli yolda araçlarıyla konvoy oluşturup trafiği kapattı. Meşale yakan, müzik açıp dans eden grup, askeri omuzlara alırken, bazıları hareket halindeki araçlardan sarktı. Diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Bolu'da asker uğurlaması için konvoy oluşturan grup, araçlarını tek şeritli caddede durdurarak trafiği kapattı. Meşale yakan grup, askere gidecek genci omuzlarına alırken, bazı kişilerin araçların camlarından sarkarak yolculuk yapması dikkat çekti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, tek şeritli caddede durdu. Araçlarını yolun ortasında bırakan gruptakiler, diğer sürücülerin geçişini engelledi. Trafiğin dakikalarca durduğu caddede araçlarından inen grup, meşale yakarak askere gidecek genci omuzlarına aldı. Son ses müzik açıp dans eden gruptakiler, yüksek sesle ilerleyerek çevredekileri rahatsız etti. Yolda ilerleyemeyen sürücüler, korna çalarak duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra araçlarına dönen grup, konvoya devam etti. Konvoydaki bazı kişilerin ise hareket halindeki araçların camlarından sarkarak yolculuk yaptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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