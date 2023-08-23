Bolu'da Araba İle Öldürme Olayı: İrfan Başkalaycı ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da yaşanan olayda İsmail Çetin'i araba ile geçerek öldüren şüpheli İrfan Başkalaycı ve eşi adliyeye sevk edildi. İrfan Başkalaycı ifadesinde, aralarında husumet olduğunu ve kendisine saldıracağını düşünerek arabayı üzerine sürdüğünü belirtti.

Bolu'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde İsmail Çetin'i(62) 3 yaşındaki torunun yanında, üzerinden araba ile geçerek öldüren şüpheli İrfan Başkalayc ı(70) ve eşi A.B. adliyeye sevk edildi. İfade veren İrfan Başkalaycı'nın "Aramızda husumet vardı. Köyde karşılaştık. Aracından indi, elinde bıçak vardı. Bana saldıracağını düşündüm ve arabayı üzerine sürdüm. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Olay, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Sultan köyünde meydana geldi. Uzun yıllardır, aralarında husumet olduğu öğrenilen İsmail Çetin ve İrfan Başkalaycı, otomobilleriyle seyir halindeyken köyde karşılaştı. Araçlarını durduran taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

3 yaşındaki torunu vahşi cinayete şahit oldu

Daha sonra Başkalaycı, aracına binmek üzere olan Çetin'in içinde bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Çetin araçtan yola düştü. 3 yaşındaki torunun da yanında bulunduğu İsmail Çetin yerden kalkamazken İrfan Başkalaycı, araçla kafasını ezdi. Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki torunu ise vahşi cinayetin yaşandığı anlara şahit oldu.

İsmail Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı. Çetin'in cenazesi dün Sultan köyünde ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Adliyeye sevk edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfan Başkalaycı'yı dün akşam saatlerinde Saraycık köyü mevkisinde eşi A.B. ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yakalayıp, gözaltına aldı. Başkalaycı ile olay sırasında ve sonrasında yanında olan eşi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfade veren İrfan Başkalaycı'nın "Aramızda husumet vardı. Köyde karşılaştık. Aracından indi, elinde bıçak vardı. Bana saldıracağını düşündüm ve arabayı üzerine sürdüm. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. - BOLU